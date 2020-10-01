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Улан-удэнец сделал из веранды наркопритон

Улан-удэнец сделал из веранды наркопритон
Происшествия,  Фото:из архива
Притон накрыли наркополицейские

Сотрудники управления наркоконтроля задержали 39-летнего жителя Октябрьского района Улан-Удэ, который устроил наркопритон на веранде своего дома. В ходе обыска на веранде нашли пустые шприцы со следами ацетилированного опия, а также посуду и приспособления для приготовления наркотиков опийной и каннабисной группы.

- С 13 по 24 сентября мужчина систематически предоставлял помещение веранды для потребления наркотических средств двум своим знакомым. Сам он также употреблял запрещённые вещества, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Хозяин дома и его приятели-наркоманы привлечены к административной ответственности за потребление наркотиков.

Также на мужчину возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов».

- Преступление горожанин совершил, будучи условно осужденным за кражу. Ранее он также привлекался к уголовной ответственности. Следствие продолжается, - уточнили в МВД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в июне 40-летний улан-удэнец устроил наркопритон в бане.



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