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В Улан-Удэ осудили избивших директора автомойки экс-сотрудников ГИБДД

В Улан-Удэ осудили избивших директора автомойки экс-сотрудников ГИБДД
Происшествия, 
Суд вынес приговор по нашумевшему делу сотрудников ГИБДД, которые вымогали взятку и напали на владельца автомойки

В Улан-Удэ суд вынес приговор в отношении двух бывших сотрудников ГИБДД, которые требовали взятку, а также напали на директора автомойки.

Как сообщал «Байкал-Daily», преступление произошло осенью 2018 года. Во время дежурства сотрудники ДПС остановили иномарку и принялись убеждать автовладельца о том, что его машина – это распил и зарегистрирована она незаконно.

Сотрудники ГИБДД угрожали изъять автомобиль и требовали взятку в размере 50 тысяч рублей. Водитель согласился и пообещал, что деньги передаст его приятель – владелец автомойки. В качестве залога полицейские забрали у водителя его паспорт и документы на автомобиль, после чего направились к автомойке на улице Королёва. 

Там они требовали отдать оговорённую сумму и вдобавок помыть служебный автомобиль.

По настоянию полицейских владелец автомойки сел на заднее сиденье служебной машины, где должен был оставить 50 тысяч рублей. Но предприниматель схитрил, он  только сделал вид, что положил деньги в карман водительского сидения служебного автомобиля. В действительности деньги в машине он не оставил.

После этого сотрудники вернули документы и собрались уезжать.

Директор автомойки напомнил, что за мойку служебной машины ему должны 200 рублей. Инспекторы платить отказались. Они потребовали, чтобы предприниматель в будущем бесплатно оказывал им услуги, а взамен обещали своё покровительство.

Директор отказался. Он припугнул полицейских тем, что записал разговор на телефон и намерен обнародовать запись.

Бизнесмен вышел из служебной машины, а сотрудники тут же выскочили следом. Опасаясь разоблачения, они погнались за мужчиной, который пытался спрятаться за металлическими воротами мойки. После небольшой толкотни в дверях полицейским удалось ворваться внутрь. Один из них напал на мужчину.

После потасовки в мойке предприниматель смог убежать в служебный кабинет на втором этаже. Полицейский забежал следом, вновь попытавшись силой отобрать телефон. Бизнесмен крикнул, что в кабинете работает камера видеонаблюдения, лишь тогда инспектор остановился.

Коммерсант схитрил. Он не сказал, что видеонаблюдение есть и снаружи, и в автомойке, так что всё произошедшее записано на видео. Вскоре кадры уже были у следователей Следственного комитета. 



Суд квалифицировал действия каждого подсудимого как вымогательство взятки и превышение должностных полномочий.

Приговором суда одному из них назначено 7 лет 3 месяца лишения свободы условно. Второй получил 7 лет 6 месяцев лишения свободы условно.

- Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе Железнодорожного суда Улан-Удэ.

взятка ГИБДД превышение должностных полномочий
 
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