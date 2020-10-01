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В Бурятии водитель «Мазды» сбил пожилую женщину

В Бурятии водитель «Мазды» сбил пожилую женщину
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Наезд произошёл вне зоны «зебры»

Накануне, 30 сентября, в девять часов утра произошёл наезд на пешехода в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии.

38-летний водитель автомобиля «Мазда Демио» на проспекте Строителей сбил 70-летнюю пенсионерку. Наезд произошёл вне «зебры».

Пожилая женщина получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

За 8 месяцев текущего года на дорогах Бурятии зарегистрировано 153 наезда на пешеходов. В сентябре зафиксировано 26 наездов на пешеходов, в том числе 10 из них дети. С начала года за нарушение ПДД к административной ответственности привлечён 2321 пешеход. 

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно сбитая на «зебре» улан-удэнка отсудила с водителя 50 тысяч рублей
ДТП
 
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