Наезд произошёл вне зоны «зебры»
Накануне, 30 сентября, в девять часов утра произошёл наезд на пешехода в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии.
38-летний водитель автомобиля «Мазда Демио» на проспекте Строителей сбил 70-летнюю пенсионерку. Наезд произошёл вне «зебры».
Пожилая женщина получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в медицинское учреждение.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
За 8 месяцев текущего года на дорогах Бурятии зарегистрировано 153 наезда на пешеходов. В сентябре зафиксировано 26 наездов на пешеходов, в том числе 10 из них дети. С начала года за нарушение ПДД к административной ответственности привлечён 2321 пешеход.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно сбитая на «зебре» улан-удэнка отсудила с водителя 50 тысяч рублей.
В Бурятии водитель «Мазды» сбил пожилую женщину
Происшествия, Фото:
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