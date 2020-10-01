Количество выявленных в банках фальшивых рублей снижается
В Бурятии за восемь месяцев 2020 года банки выявили 23 поддельные российские банкноты. Это на треть меньше, чем в январе-августе прошлого года (35 фальшивок), сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Нацбанка по Бурятии.
Почти все обнаруженные подделки — пятитысячные. Выявлена только одна подделка номиналом 1000 рублей.
- Отличить подлинную банкноту от подделки поможет проверка минимум четырех защитных признаков. Всего таких признаков на российских банкнотах свыше 20. Многие из них легко можно проверить без специальных приборов: на ощупь, на просвет или просто изменяя угол зрения, - поясняют специалисты Нацбанка по Бурятии.
Подробная информация о признаках подлинности есть в специальном мобильном приложении «Банкноты Банка России» и в разделе «Наличное денежное обращение» на официальном сайте Банка России.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Улан-Удэ осудили парня, который купил в Интернете фальшивые деньги и расплачивался ими.
В Бурятии в банки принесли больше 20 фальшивых купюр
Происшествия, Фото:
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