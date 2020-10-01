Пожилую женщину не могут найти уже две недели
Полицейские разыскивают 84-летнюю жительницу Иволгинского района Розу Дашиевну Алсаеву. Она утром 17 сентября ушла из дома в посёлке Солдатский и до настоящего времени не вернулась, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Приметы: азиатской внешности, на вид 80-85 лет, рост 150-155 см, среднего телосложения, волосы седые короткие.
Была одета: шапка вязаная белая, куртка до колен чёрно-синего цвета с капюшоном, халат зелёный, колготки чёрные, кожаные перчатки на резинке в рукавах, унты «камус» светло-серого цвета.
При наличии какой-либо информации о пропавшей или её местонахождении полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8(924)450-50-50, 8(914)389-76-80, 29-53-70 или 102 (112).
В Улан-Удэ пропала 84-летняя бабушка
Происшествия, Фото:
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