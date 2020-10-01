В Улан-Удэ пропала 84-летняя бабушка

Происшествия, Фото: ориентировка МВД по Бурятии

Пожилую женщину не могут найти уже две недели



Полицейские разыскивают 84-летнюю жительницу Иволгинского района Розу Дашиевну Алсаеву. Она утром 17 сентября ушла из дома в посёлке Солдатский и до настоящего времени не вернулась, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Приметы: азиатской внешности, на вид 80-85 лет, рост 150-155 см, среднего телосложения, волосы седые короткие.



Была одета: шапка вязаная белая, куртка до колен чёрно-синего цвета с капюшоном, халат зелёный, колготки чёрные, кожаные перчатки на резинке в рукавах, унты «камус» светло-серого цвета.



При наличии какой-либо информации о пропавшей или её местонахождении полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8(924)450-50-50, 8(914)389-76-80, 29-53-70 или 102 (112).

