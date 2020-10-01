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В Бурятии «чёрные» лесорубы уничтожили деревьев на 30 млн

В Бурятии «чёрные» лесорубы уничтожили деревьев на 30 млн
Происшествия,  Фото:из архива
Преступники не смогли обжаловать приговор

13 жителей Кабанского района Бурятии признали виновными в незаконной рубке деревьев. В результате преступной деятельности «чёрных» лесорубов государству причинён ущерб свыше 30 млн. рублей.

По приговору Кабанского районного суда от 19 июля 2019 года им назначены различные сроки лишения свободы от 2 до 7 лет 6 месяцев. В исправительную колонию общего режима направлено девять членов преступной группы, четверо людей получили условное наказание. Гражданский иск республиканского агентства лесного хозяйства о взыскании с виновных причинённого ущерба передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства и удовлетворён судом 30 июня 2020 года.

Осуждённые и их защитники не согласились с вступившим в законную силу приговором и обжаловали его в кассационном порядке.

Восьмым кассационным судом общей юрисдикции 23 сентября 2020 года жалобы оставлены без удовлетворения, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
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