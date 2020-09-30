Ребёнка не видели с 12 сентября
В Иркутской области уже 19-й день ищут пропавшего восьмилетнего мальчика, живущего в посёлке Уховский Куйтунского района. Он 12 сентября ушёл в школу и не вернулся домой.
Сегодня к поискам присоединились водолазы специального отряда быстрого реагирования, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Иркутской области. Водолазы обследуют местные водоёмы.
В поселке и его окрестностях мальчика ищут спасатели МЧС, опытнейшие сыщики управления уголовного розыска МВД и криминалисты следственного управления.
- В настоящий момент детально анализируются полученные сведения. В том числе данные трекеров, чтобы исключить наличие непроверенных участков, - уточнили в управлении Росгвардии.
В Иркутской области к поискам мальчика подключились водолазы
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Для отмывания денег наркодилеры использовали криптовалюту
Горело административное здание
На трупе несколько приметных татуировок
Трагедия произошла после того, как отец с сыном решили высушить в гараже овощную яму
Авария случилась в отдалённом микрорайоне города
Ущерб составил более трёхсот тысяч рублей
Соколов планировали вывезти из России на продажу
Братчанин по совету мошенника исчерпал свой «кредитный потенциал» и стал должником двух банков
Мужчина отделался условным сроком
Двух человек в погребе нашли уже в бессознательном состоянии
Он подозревается в превышении должностных полномочий
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве
Кражу самоката сняла видеокамера
Она совершила кражу в период непогашенной судимости
Благодаря неравнодушному мужчине преступников удалось поймать