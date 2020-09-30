В Иркутской области к поискам мальчика подключились водолазы

Происшествия, Фото: управление Росгвардии по Иркутской области

Ребёнка не видели с 12 сентября



В Иркутской области уже 19-й день ищут пропавшего восьмилетнего мальчика, живущего в посёлке Уховский Куйтунского района. Он 12 сентября ушёл в школу и не вернулся домой.



Сегодня к поискам присоединились водолазы специального отряда быстрого реагирования, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Иркутской области. Водолазы обследуют местные водоёмы.



В поселке и его окрестностях мальчика ищут спасатели МЧС, опытнейшие сыщики управления уголовного розыска МВД и криминалисты следственного управления.



- В настоящий момент детально анализируются полученные сведения. В том числе данные трекеров, чтобы исключить наличие непроверенных участков, - уточнили в управлении Росгвардии.







