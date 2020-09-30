Для отмывания денег наркодилеры использовали криптовалюту
В Улан-Удэ завершено расследование уголовных дел в отношении двух молодых людей и четырёх девушек в возрасте от 18 до 29 лет, которые распространяли в городе наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
По данным следствия, в 2019 году четверо молодых людей вступили в состав организованной преступной группы, занимающейся сбытом синтетических и растительных наркотиков. Наркотики прятали через закладки.
Один парней позже привлёк к сбыту свою несовершеннолетнюю подругу. Для отмывания денег ему перечислялась на личный электронный кошелек криптовалюта. Её молодой человек после обменных электронных операций зачислял на свой банковский счёт и затем обналичивал.
Ещё одна молодая женщина вовлекла в преступную деятельность подругу, с которой совершала преступления.
Все шестеро были задержаны полицейскими во время получения мелкооптовых партий наркотиков или обустройства очередных тайников.
Один из молодых людей после задержания заключил со следствием досудебное соглашение и содействовал расследованию. В связи с чем, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.
Возбуждён ряд уголовных дел, в том числе о вовлечении несовершеннолетнего в совершение особо тяжких преступлений.
- В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база. Два уголовных дела в отношении участников организованной преступной группы с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в Следственном управлении.
В Улан-Удэ шестеро парней и девушек работали закладчиками
Происшествия, Фото:
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