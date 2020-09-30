Трагедия произошла после того, как отец с сыном решили высушить в гараже овощную яму
Следователи рассказали о подробностях трагедии, произошедшей накануне, 29 сентября, на улице Вакарина в Улан-Удэ. Как сообщал «Байкал-Daily», один мужчина погиб в погребе гаража, другой находится в тяжёлом состоянии. Погибшему было 54 года.
Сейчас проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
По предварительным данным, 29 сентября мужчина вместе со своим взрослым сыном решили высушить в гараже овощную яму, для чего установили в ней электрический обогреватель и бензиновый генератор. Запустив установку, мужчины остались в яме. Через некоторое время в результате выгорания кислорода в погребе и вдыхания угарного газа от генератора они потеряли сознание.
Их обнаружил пришедший в гараж родственник, который отключил генератор, вызвал скорую медицинскую помощь и спасателей, после чего стал извлекать пострадавших из ямы. Приехавшие врачи констатировали смерть мужчины, его сын в тяжёлом состоянии доставлен в больницу.
- В настоящее время по данному факту проводятся необходимые процессуальные мероприятия. Для установления точной причины смерти мужчины назначено судебно-медицинское исследование, - отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии.
В Улан-Удэ раскрыли подробности смерти мужчины в погребе
Происшествия, Фото:
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