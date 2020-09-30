В Улан-Удэ в тройном ДТП два человека получили ушибы

В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что два человека получили ушибы. Они были осмотрены медиками и отпущены домой.

















Накануне на улице Дальнегурульбинская в микрорайоне Тулунжа в Улан-Удэ произошло тройное ДТП.По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Ипсум», ехавший со стороны посёлка Солдатский, не предоставил преимущество движения «Тойоте Камри Грация», которая двигалась со стороны села Сотниково. В результате столкновения «Камри» отбросило на стоящий на второстепенной дороге автомобиль «Хонда Фит». Водитель «Фита» в это время пропускал транспортные средства, двигавшиеся по главной дороге.На место оперативно прибыли сотрудники ГИБДД и медицины катастроф.