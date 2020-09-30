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В Улан-Удэ сдохло стадо свиней в колонии

В Улан-Удэ сдохло стадо свиней в колонии
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ущерб составил более трёхсот тысяч рублей

В Улан-Удэ через суд разбирались в гибели стада свиней в исправительной колонии №2. В Железнодорожный районный суд поступил иск с требованием к заместителю начальника колонии о возмещении суммы причинённого ущерба.

На подсобном хозяйстве колонии произошёл падёж свиней – умерли 153 хрюшки. Ущерб был оценён в 321 тысячу рублей.

Причиной падежа была названа инфекция, возникшая в том числе из-за грубых нарушений условий содержания и кормления животных. Руководство сочло, что подобное допустили начальник цеха, главный ветеринарный врач и заместитель начальника колонии.

На суде представители колонии №2 пояснили, что помещения не были подготовлены к зиме, что привело к гибели свиней. Замначальника они обвинили в бездействие и в том, что он не распределил обязанности между подчинёнными.

Ответчик исковые требования не признал. Он заявил, что температуру и влажность помещения никто не замерял, акт замера или другие подтверждающие документы отсутствуют, вскрытие всех трупов животных не проводилось.

Суд отказал в удовлетворении иска, и с заместителя начальника колонии не стали взыскивать ущерб.

- Согласно ст. 277 Трудового кодекса РФ, руководитель организации несёт полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причинённый организации. При этом между истцом и ответчиком отсутствует договор о полной либо частичной материальной ответственности по подсобному хозяйству. Не установлена причинно-следственная связь между падежом свиней и действиями ответчика. В материалах дела отсутствуют сведения о заключении с ответчиком договора о полной или частичной материальной ответственности, имущество не вверялось ответчику в установленном порядке. Данная ответственность не закреплена в должностной инструкции заместителя начальника колонии, - пояснили в пресс-службе Железнодорожного суда.

Решение пока не вступило в законную силу.
колония суд
 
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