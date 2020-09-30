Мошенники обманули братчанина на 3,5 млн рублей

Братчанин по совету мошенника исчерпал свой «кредитный потенциал» и стал должником двух банков



Более 3,5 миллионов рублей остался должен кредитным организациям житель города Братск после общения с так называемым сотрудником финансового контроля. Об этом случае сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Мужчина обратился в полицию и пояснил, что на днях ему позвонил неизвестный и, представившись «специалистом финансового контроля», сообщил о попытках посторонних лиц от его имени оформить кредит. Предотвратить хищение предложили следующим образом: взять несколько кредитов в банках, которые, по словам «финансиста», позволят исчерпать его «кредитный потенциал», и никому больше не удастся воспользоваться его именем для получения займа. Настаивая на срочности этих мер, мошенник убедил братчанина немедленно приступить к действиям.



В двух финансовых организациях, клиентом которых он является, мужчина подал заявку на получение кредитных средств, общая сумма которых составила 3 513 000 рублей. Перечисленные банками в течение недели средства через банкоматы посредством специального приложения на телефоне были оправлены на указанный аферистом счёт.



И только после этого мужчина понял, что обманут, перечисленные в неизвестном направлении деньги бесследно исчезли, а долг придётся выплачивать самому, да ещё и с процентами.



Сотрудники полиции напоминают, что используемые в арсенале мошенников новые или уже знакомые термины: «зеркальный кредит» и «исчерпанный кредитный потенциал», а также «резервный счёт» и тому подобное – только словесная уловка, которая не имеет никакого отношения к подлинным финансовым операциям, осуществляемым банками. Никогда сотрудники финансовых организаций не будут по телефону предлагать клиентам перевести собственные или кредитные средства на другие счета, сообщить сведения о банковской карте или передачу кодовых комбинаций, поступающих в SMS от банка.





