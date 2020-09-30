В Улан-Удэ ищут пострадавших вкладчиков кредитного кооператива

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве



Полиция просит откликнуться вкладчиков из Иркутска и Улан-Удэ, отдавших свои деньги в потребительский кооператив ««БайкалКредитСервио». Обращение опубликовало сегодня МВД по Бурятии.



- В следственной части следственного управления МУ МВД России «Иркутское» расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере». Речь идет о кредитном потребительском кооперативе «БайкалКредитСервио», осуществлявшем в Иркутска и Улан-Удэ деятельность по привлечению денежных средств под предлогом сохранения и приумножения личных сбережений граждан, - сообщает министерство внутренних дел.



В Иркутске офис располагался по адресу: ул. Сурикова, дом 2, офис 3. В Улан-Удэ – по адресам: ул. Бабушкина, 34, офис 10; ул. Павлова, 57 А, офис 2.



Иркутская полиция убедительно просит откликнуться жителей Улан-Удэ, обращавшихся в этот потребительский кооператив для получения займов или вкладов. Контакты для связи: СЧ СУ МУ МВД России «Иркутское» (Иркутск, ул. Трудовая, 9), кабинет 506 - следователь Елена Павловна Кудревич, тел. 8(3952)-21-25-61.



