Возбуждено уголовное дело о мошенничестве
Полиция просит откликнуться вкладчиков из Иркутска и Улан-Удэ, отдавших свои деньги в потребительский кооператив ««БайкалКредитСервио». Обращение опубликовало сегодня МВД по Бурятии.
- В следственной части следственного управления МУ МВД России «Иркутское» расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере». Речь идет о кредитном потребительском кооперативе «БайкалКредитСервио», осуществлявшем в Иркутска и Улан-Удэ деятельность по привлечению денежных средств под предлогом сохранения и приумножения личных сбережений граждан, - сообщает министерство внутренних дел.
В Иркутске офис располагался по адресу: ул. Сурикова, дом 2, офис 3. В Улан-Удэ – по адресам: ул. Бабушкина, 34, офис 10; ул. Павлова, 57 А, офис 2.
Иркутская полиция убедительно просит откликнуться жителей Улан-Удэ, обращавшихся в этот потребительский кооператив для получения займов или вкладов. Контакты для связи: СЧ СУ МУ МВД России «Иркутское» (Иркутск, ул. Трудовая, 9), кабинет 506 - следователь Елена Павловна Кудревич, тел. 8(3952)-21-25-61.
В Улан-Удэ ищут пострадавших вкладчиков кредитного кооператива
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Она совершила кражу в период непогашенной судимости
Благодаря неравнодушному мужчине преступников удалось поймать
Смартфоны мужчина попросил у доверчивых 18-летних парней
В суде мужчина не признавал свою вину
Мужчина не подумал, к чему приведёт отжиг травы в сухую и ветреную погоду
Заболеваемость коронавирусом пошла в гору
У умершего мужчины была тяжёлая форма COVID-19
Виновный получил условный срок
Странная ситуация произошла в маршрутке, ехавшей из 44 квартала в центр
Родных к парню, который из войсковой части очутился на больничной койке, сейчас не пускают
Окровавленный мужчина спрятался от нападавшего в комнате
Мужчина отправлен в СИЗО
Ещё один мужчина доставлен в больницу
Женщина громила буддийскую ступу молотком
Раскалённые частицы металла попадали на балконы