В Улан-Удэ женщина украла детский самокат. Видео









Приметы разыскиваемой: женщина европейской внешности, худощавого телосложения, на вид 40-45 лет, волосы короткие светлые.



Была одета: кардиган светлого цвета, футболка тёмная с рисунком на груди (Эйфелева башня), брюки тёмные.



При наличии какой-либо информации о данной гражданке или её местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(924)555-61-16, 43-02-02 или 102 (112).





Полиция Улан-Удэ разыскивает женщину, которая днём 27 сентября украла детский самокат из продуктового магазина на улице Ключевская.- Подозреваемая зашла в торговую точку за спиртным, купила алкоголь и покинула помещение. Однако через несколько минут вернулась. Споткнувшись о самокат у входа, она забрала его с собой, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Юная хозяйка самоката и её старшая родственница в это время рассчитывались за товар на кассе, не замечая происходящего. Ущерб был оценён на сумму около пяти тысяч рублей.