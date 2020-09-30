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Жительница Бурятии получила реальный срок за кражу телефона

Жительница Бурятии получила реальный срок за кражу телефона
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Она совершила кражу в период непогашенной судимости

Жительница Бурятии, будучи пьяной, украла у мужчины сотовый телефон марки «Honor 7A» стоимостью восемь тысяч рублей.

Женщина совершила кражу в период непогашенной судимости. На судебном заседании она свою вину признала в полном объёме.

- Суд, придя к выводу о виновности подсудимой, и с учётом обстоятельств, смягчающих наказание, постановил обвинительный приговор. Суд назначил наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе Хоринского районного суда.

Приговор суда пока в законную силу не вступил, так как государственный обвинитель подал апелляцию. 
кража
 
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