Она совершила кражу в период непогашенной судимости
Жительница Бурятии, будучи пьяной, украла у мужчины сотовый телефон марки «Honor 7A» стоимостью восемь тысяч рублей.
Женщина совершила кражу в период непогашенной судимости. На судебном заседании она свою вину признала в полном объёме.
- Суд, придя к выводу о виновности подсудимой, и с учётом обстоятельств, смягчающих наказание, постановил обвинительный приговор. Суд назначил наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе Хоринского районного суда.
Приговор суда пока в законную силу не вступил, так как государственный обвинитель подал апелляцию.
Жительница Бурятии получила реальный срок за кражу телефона
Происшествия, Фото:
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