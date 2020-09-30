В Бурятии мастер строительного участка вырубил леса на полмиллиона

Виновный получил условный срок



В Бурятии мастер строительного участка осуждён за незаконную рубку лесных насаждений на территории Курумканского лесничества.



В судебном заседании установлено, что осуждённый, являясь мастером строительного монтажного участка, в октябре 2019 года на территории Курумканского лесничества для быстрого завершения работы по строительству линии электропередач, без специального разрешения незаконно вырубил 59 деревьев. Лесному фонду причинён ущерб на сумму 535 тысяч рублей.



Баргузинский районный суд назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также приговором суда удовлетворено исковое заявление Курумканского лесничества о взыскании с осуждённого суммы причинённого ущерба.



Решение суда вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

