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Улан-удэнцы рассказали о забытом в автобусе ребёнке

Улан-удэнцы рассказали о забытом в автобусе ребёнке
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Странная ситуация произошла в маршрутке, ехавшей из 44 квартала в центр

Улан-удэнцы обсуждают непонятную историю того, как женщина забыла ребёнка в маршрутке. Очевидец сообщил об этом в паблике «uu_news». По его словам, сегодня, 29 сентября, на остановке «Женская консультация» в 44 квартале в автобус зашла женщина, примерно 50-55 лет, с ней был ребёнок, лет трёх на вид. Проехав до «Саян», женщина вышла, оплатив проезд только за себя. Ребёнок остался в автобусе.

- Ребёнок молчит, ничего не говорит, на контакт не идёт, на вопросы не отвечает, - написал очевидец.

Когда автобус доехал до Центрального рынка, на остановке вышла девушка и забрала ребёнка с собой.

Пользователей шокировала данная история. «Что за жуть такая? Это не норма, в полицию нужно было сообщить», - поделилась местная жительница. Другие предположили, что девушка, вышедшая на рынке, могла повести малыша в отделение полиции.

В свою очередь, в МВД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что подобных сообщений в полицию не поступало.

- Ни в Октябрьском, ни в Советском районе подобного сообщения не поступало, - прокомментировали в министерстве внутренних дел.

дети общественный транспорт
 
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