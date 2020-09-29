На жителя Бурятии набросился пьяный гость с разбитой бутылкой

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Окровавленный мужчина спрятался от нападавшего в комнате



В селе Хоринск двое местных жителей выпивали. Поздним вечером во время застолья между собутыльниками произошла ссора. Гость, разбив бутылку, из которой они недавно вместе пили, напал на хозяина дома и порезал ему руку острым краем стекла.



Хозяину удалось закрыться в одной из комнат, откуда он позвонил в полицию и сообщил о происходящем.



На место приехала группа задержания вневедомственной охраны. В доме росгвардейцы нашли окровавленного мужчину, который рассказал им, что нападавший сразу же убежал.



Оказав пострадавшему первую помощь и вызвав медиков, сотрудники вневедомственной охраны приступили к поиску нападавшего.



- В ходе отработки близлежащей территории на соседней улице был задержан подозреваемый. Задержанный, 51-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен в отдел полиции, - сообщают в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

