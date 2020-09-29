Окровавленный мужчина спрятался от нападавшего в комнате
В селе Хоринск двое местных жителей выпивали. Поздним вечером во время застолья между собутыльниками произошла ссора. Гость, разбив бутылку, из которой они недавно вместе пили, напал на хозяина дома и порезал ему руку острым краем стекла.
Хозяину удалось закрыться в одной из комнат, откуда он позвонил в полицию и сообщил о происходящем.
На место приехала группа задержания вневедомственной охраны. В доме росгвардейцы нашли окровавленного мужчину, который рассказал им, что нападавший сразу же убежал.
Оказав пострадавшему первую помощь и вызвав медиков, сотрудники вневедомственной охраны приступили к поиску нападавшего.
- В ходе отработки близлежащей территории на соседней улице был задержан подозреваемый. Задержанный, 51-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен в отдел полиции, - сообщают в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
На жителя Бурятии набросился пьяный гость с разбитой бутылкой
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Окровавленный мужчина спрятался от нападавшего в комнате
Мужчина отправлен в СИЗО
Женщина громила буддийскую ступу молотком
Ещё один мужчина доставлен в больницу
Раскалённые частицы металла попадали на балконы
Водитель добровольно отказался отдавать гаджет
Полицейские задержали его на улице
С водителя, сбившего женщину, взыскан моральный вред
Спасатели и врач добирались до пострадавшего в ДТП на квадроцикле
Спасателей вызвали школьные учителя
Суточный прирост составил почти 90 человек
Бурёнка скончалась на месте
Мужчина сбежал от полицейских с простреленной ногой
Авария произошла на улице Бабушкина
Незаконная охота грозит наказанием, вплоть до лишения свободы