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На жителя Бурятии набросился пьяный гость с разбитой бутылкой

На жителя Бурятии набросился пьяный гость с разбитой бутылкой
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Окровавленный мужчина спрятался от нападавшего в комнате

В селе Хоринск двое местных жителей выпивали. Поздним вечером во время застолья между собутыльниками произошла ссора. Гость, разбив бутылку, из которой они недавно вместе пили, напал на хозяина дома и порезал ему руку острым краем стекла.

Хозяину удалось закрыться в одной из комнат, откуда он позвонил в полицию и сообщил о происходящем.

На место приехала группа задержания вневедомственной охраны. В доме росгвардейцы нашли окровавленного мужчину, который рассказал им, что нападавший сразу же убежал.

Оказав пострадавшему первую помощь и вызвав медиков, сотрудники вневедомственной охраны приступили к поиску нападавшего.

- В ходе отработки близлежащей территории на соседней улице был задержан подозреваемый. Задержанный, 51-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен в отдел полиции, - сообщают в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
причинение легкого вреда здоровью Росгвардия
 
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