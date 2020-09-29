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Сотрудник колонии в Иркутской области за взятку пронёс героин

Сотрудник колонии в Иркутской области за взятку пронёс героин
Происшествия,  Фото:ГУФСИН по Иркутской области
Мужчина отправлен в СИЗО

В Иркутской области предъявлено обвинение 41-летнему начальнику отряда отдела по воспитательной работе с осужденными исправительной колонии № 25, которая находится в городе Вихоревка Братского района. Сотрудник обвиняется в получении взятки и в пособничестве в покушении на незаконное приобретение наркотиков в значительном размере.

- По версии следствия, обвиняемый получил от родственника осуждённого взятку в размере 12 тысяч рублей за передачу на территорию колонии наркотика. Начальник отряда был задержан 23 сентября на охраняемой территории сотрудниками управления собственной безопасности ГУФСИН и оперативного отдела колонии. В кармане форменных брюк мужчины был обнаружен свёрток с порошком белого цвета — смесью массой 1,251 г, содержащей героин, - сообщает ГУФСИН по Иркутской области.



Мужчина поступил на службу в уголовно-исполнительную систему в 2010 году, он женат, воспитывает двух детей. На время проведения следственных действий помещён под стражу в СИЗО-2 Братска. 
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