Женщина громила буддийскую ступу молотком
Прокуратура Емельяновского района Красноярского края утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении жительницы деревни Сухая Балка, которая громила молотком буддийскую ступу. Женщина обвиняется по статье «Вандализм» (ч. 2 ст. 214 УК РФ).
Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле женщина залезла на буддийскую ступу Бодхи и начала её громить. Она била ступу принесённым с собой молотком, разбила стекло ниши, откуда вытащила статуэтку Будды и сбросила её на землю.
Вскоре женщину задержали, во время дачи показаний в полиции сельчанка извинилась за свои действия. Ступу восстановили верующие и тувинские борцы.
- Действия женщины, выраженные в обезображивании внешнего вида религиозного объекта и глумлении над духовными ценностями, о которых общественности стало известно после просмотра видеозаписи, размещённой очевидцами событий в Интернете, оскорбили чувства верующих, вызвали общественное негодование и порицание, - сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Уголовное дело направлено в Емельяновский районный суд в Красноярском крае для рассмотрения по существу.
Осквернительница буддийской ступы предстанет перед судом
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