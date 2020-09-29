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В Бурятии в сгоревшем автомобиле погиб мужчина

В Бурятии в сгоревшем автомобиле погиб мужчина
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ещё один мужчина доставлен в больницу

Сегодня ночью в 20 км от села Уро Баргузинского района Бурятии, в труднодоступной горной местности, загорелся автомобиль «ГАЗ-69».

Один мужчина погиб. Второй получил ожоги тела, рук и ног.

- На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются причина пожара и обстоятельства происшествия, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Выживший пострадавший доставлен в центральную районную больницу.
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