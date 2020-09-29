Ещё один мужчина доставлен в больницу
Сегодня ночью в 20 км от села Уро Баргузинского района Бурятии, в труднодоступной горной местности, загорелся автомобиль «ГАЗ-69».
Один мужчина погиб. Второй получил ожоги тела, рук и ног.
- На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются причина пожара и обстоятельства происшествия, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Выживший пострадавший доставлен в центральную районную больницу.
В Бурятии в сгоревшем автомобиле погиб мужчина
Происшествия, Фото:
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