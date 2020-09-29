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В Иркутске сварщика оштрафовали за опасные работы в 17-этажке

В Иркутске сварщика оштрафовали за опасные работы в 17-этажке
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Раскалённые частицы металла попадали на балконы

Сварщик, подвергший опасности пожара 17-этажный дом, в Иркутске оштрафован на две тысячи рублей.

Накануне, 28 сентября, в ходе патрулирования многоэтажных домов на улице Декабрьских Событий сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы выявили нарушение требований пожарной безопасности при проведении огневых работ. Наёмный работник, проводивший сварочные работы на балконе 16 этажа в 17-этажном доме, не позаботился о том, чтобы обеспечить пожарную безопасность. При проведении огневых работ не было обеспечено наличие первичных средств пожаротушения, а раскалённые частицы металла попадали на балконы и обшивку соседних этажей, поскольку отсутствовало необходимое ограждение негорючими материалами.

- Налицо грубое нарушение требований пожарной безопасности, которое могло привести к серьёзным последствиям. Причина – халатное отношение работника подрядной организации к соблюдению обязательных элементарных правил безопасности. Раскалённые искры могут долгое время тлеть на горючих материалах, а разгореться спустя несколько часов после завершения работ, - пояснил главный государственный инспектор города Иркутска по пожарному надзору Артём Отришко.

С начала года в Иркутской области произошло 27 пожаров по причине несоблюдения правил безопасности при проведении огневых и газосварочных работ.


По информации ГУ МЧС по Иркутской области 
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