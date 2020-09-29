Улан-удэнец прятал под курткой пакет с коноплёй

Полицейские задержали его на улице



Вечером 26 сентября в Улан-Удэ полицейские на улице Ветеранская остановили 34-летнего мужчину. У улан-удэнца был обнаружен пакет с коноплёй, который тот спрятал под куртку.



Коноплю он собрал вблизи посёлка Николаевский Тарбагатайского района и возвращался домой. Вес изъятого составил около килограмма.



- От освидетельствования на предмет употребления запрещённого вещества улан-удэнец отказался, в связи с чем в отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ, - отмечают в пресс-службе МВД России по Бурятии.



Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Подрабатывает на пилораме.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса.





