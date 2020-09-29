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Улан-удэнец прятал под курткой пакет с коноплёй

Улан-удэнец прятал под курткой пакет с коноплёй
Происшествия, 
Полицейские задержали его на улице

Вечером 26 сентября в Улан-Удэ полицейские на улице Ветеранская остановили 34-летнего мужчину. У улан-удэнца был обнаружен пакет с коноплёй, который тот спрятал под куртку.

Коноплю он собрал вблизи посёлка Николаевский Тарбагатайского района и возвращался домой. Вес изъятого составил около килограмма.

- От освидетельствования на предмет употребления запрещённого вещества улан-удэнец отказался, в связи с чем в отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ, - отмечают в пресс-службе МВД России по Бурятии.

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Подрабатывает на пилораме.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса.


конопля наркотики
 
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