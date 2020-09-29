Сбитая на «зебре» улан-удэнка отсудила 50 тысяч

С водителя, сбившего женщину, взыскан моральный вред
Судебные приставы в Улан-Удэ взыскали в пользу женщины-пешехода компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.
На пешеходном переходе водитель автомобиля не пропустил переходившую дорогу женщину и сбил её. В результате наезда пострадавшая женщина получила множественные травмы, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
Суд удовлетворил требования женщины и постановил взыскать с виновника аварии компенсацию морального вреда.
Судебный пристав наложил арест на расчётные счета должника в банках. Данная мера побудила к тому, что мужчина поспешил изыскать сумму задолженности и выплатить компенсацию морального вреда в полном объёме.
На сегодняшний день деньги перечислены на расчётный счет пострадавшей женщины.
За несовременное исполнение судебного решения с должника в доход государства дополнительно взыскан исполнительский сбор, равный 7% от суммы долга и составивший свыше 3 тыс. рублей.
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Происшествия, Фото:
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