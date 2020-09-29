В Иркутской области число случаев COVID-19 превысило 19 тысяч

Суточный прирост составил почти 90 человек
В Иркутской области с начала пандемии зарегистрировано 19 076 случаев заражения коронавирусом. За сутки выявили 87 больных.
На сегодня госпитализировано 1043 человек, на амбулаторном лечении 658. Выздоровели за всё время 17 061, в том числе 81 за сутки. Умерло 226 человек, двое из них скончались накануне, сообщили в региональном оперштабе.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня зарегистрировано 6944 случая заражения COVID-19
. Завершили лечение и выписались из больниц 5598 человек, умер 71 человек. Проходят лечение в стационарах республики 574 больных. На амбулаторном лечении находится 701 пациент.
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