В Улан-Удэ в ДТП водитель разбил лобовое стекло головой

Накануне, 28 сентября, около 13:00 на улице Бабушкина в Улан-Удэ произошло ДТП, после которого понадобилась помощь водителю.
По предварительным данным, выезжавший со стороны «Рено-центр» водитель «Тойоты Калдины» не предоставил преимущество автомобилю «Сузуки Гранд Витара». В результате произошло столкновение.
В результате аварии водитель «Сузуки» ударился головой о лобовое стекло, от чего оно треснуло.
На место прибыла бригада Территориального центра медицины катастроф. Пострадавшему была оказана помощь.
По предварительным данным, у виновника аварии отсутствует полис ОСАГО.
Авария произошла, когда водитель на корейском авто двигался по главной дороге, а девушка на «Тойоте» выезжала на проезжую часть со двора.
ДТП обошлось без пострадавших.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ были сбиты двое детей – мальчик на самокате и девочка на «зебре». Девочку сбил водитель, заявивший, что его ослепило солнце.
Также вчера на улице Шумяцкого на «зебре» была сбита пенсионерка.