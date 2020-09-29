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В Улан-Удэ в ДТП водитель разбил лобовое стекло головой

В Улан-Удэ в ДТП водитель разбил лобовое стекло головой
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла на улице Бабушкина

Накануне, 28 сентября, около 13:00 на улице Бабушкина в Улан-Удэ произошло ДТП, после которого понадобилась помощь водителю.

По предварительным данным, выезжавший со стороны «Рено-центр» водитель «Тойоты Калдины» не предоставил преимущество автомобилю «Сузуки Гранд Витара». В результате произошло столкновение.

В результате аварии водитель «Сузуки» ударился головой о лобовое стекло, от чего оно треснуло.

На место прибыла бригада Территориального центра медицины катастроф. Пострадавшему была оказана помощь.

По предварительным данным, у виновника аварии отсутствует полис ОСАГО.




Ещё одна авария, которую устроил водитель без страхового полиса, произошла вчера на улице Жердева. Там столкнулись автомобили «SsangYong Actyon» и «Toyota Corolla Fielder».

Авария произошла, когда водитель на корейском авто двигался по главной дороге, а девушка на «Тойоте» выезжала на проезжую часть со двора.

ДТП обошлось без пострадавших.



Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ были сбиты двое детей – мальчик на самокате и девочка на «зебре». Девочку сбил водитель, заявивший, что его ослепило солнце.

Также вчера на улице Шумяцкого на «зебре» была сбита пенсионерка.
ДТП
 
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