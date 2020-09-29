В Забайкалье выявили незаконную охоту на благородного оленя

Происшествия, Фото: минприроды Забайкальского края

Незаконная охота грозит наказанием, вплоть до лишения свободы



Сотрудники управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира в Забайкальском крае за неделю провели 28 рейдов по охране объектов животного мира. Выявлено незаконное оружие и добыча благородного оленя, сообщили в минприроды края.



- Специалисты изъяли три единицы незаконного оружия, выявили незаконную добычу оленя благородного. Материалы переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела, - сообщил начальник управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Александр Волков.



Согласно ст. 258 УК РФ, незаконная охота наказывается штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.



