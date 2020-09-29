Мужчины пилили деревья в районе, где сами живут
В Кижингинском районе Бурятии во время патрулирования лесов лесники и полицейские услышали звук бензопилы. Углубившись в лес, они обнаружили мужчин, которые заготавливают древесину. На просьбу представить документы мужчины сознались, что пилят сосны незаконно.
Они успели нанести ущерб лесному фонду более 14 тысяч рублей.
Правонарушителями оказались жители Кижингинского района.
Незаконно заготовленная древесина, бензопила и автомобиль «ВАЗ-2106» были изъяты.
Все материалы переданы в ОМВД по Кижингинскому району для возбуждения уголовного дела, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012) 20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов.
В Бурятии «чёрных» лесорубов нашли по звуку бензопилы
Происшествия, Фото:
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