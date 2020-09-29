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Мошенница продавала улан-удэнкам несуществующих щенков

Мошенница продавала улан-удэнкам несуществующих щенков
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Улан-удэнок обманывала аферистка из Братска

В городе Братск Иркутской области полицейские из Улан-Удэ задержали 34-летнюю женщину. Она подозревается в мошенничестве, сообщил в пресс-службе МВД по Бурятии.



Братчанка в марте на сайте объявлений опубликовала объявление о продаже щенка йоркширского терьера. Связавшейся с ней улан-удэнке она рассказала, что может доставить собаку, но для этого необходимо сделать предоплату в сумме пяти тысяч рублей.

- Я ей сказала, что нужно внести предоплату, я отправлю щенка на такси, а остальные деньги отдаст водителю. Она перевела пять тысяч рублей, но по факту щенок не был доставлен, - рассказала на допросе задержанная.

После получения денег «продавец» заблокировала входящие сообщения от покупательницы и перестала отвечать на звонки.

В июле мошенница также опубликовала на сайте объявление о продаже щенка французского бульдога. Связавшись с покупательницей из Улан-Удэ, братчанка попросила перевести на банковский счёт более 32 тысяч рублей за щенка и доставку.

После получения денег женщина также перестала выходить на связь.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве, которые соединены в одно производство. В настоящий момент устанавливается причастность задержанной к аналогичным преступлениям.

По месту жительства у подозреваемой изъяли несколько банковских карт, сотовых телефонов, сим-карт и деньги.



мошенничество
 
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