Мошенница продавала улан-удэнкам несуществующих щенков















В городе Братск Иркутской области полицейские из Улан-Удэ задержали 34-летнюю женщину. Она подозревается в мошенничестве, сообщил в пресс-службе МВД по Бурятии.Братчанка в марте на сайте объявлений опубликовала объявление о продаже щенка йоркширского терьера. Связавшейся с ней улан-удэнке она рассказала, что может доставить собаку, но для этого необходимо сделать предоплату в сумме пяти тысяч рублей.- Я ей сказала, что нужно внести предоплату, я отправлю щенка на такси, а остальные деньги отдаст водителю. Она перевела пять тысяч рублей, но по факту щенок не был доставлен, - рассказала на допросе задержанная.После получения денег «продавец» заблокировала входящие сообщения от покупательницы и перестала отвечать на звонки.В июле мошенница также опубликовала на сайте объявление о продаже щенка французского бульдога. Связавшись с покупательницей из Улан-Удэ, братчанка попросила перевести на банковский счёт более 32 тысяч рублей за щенка и доставку.После получения денег женщина также перестала выходить на связь.Возбуждены уголовные дела о мошенничестве, которые соединены в одно производство. В настоящий момент устанавливается причастность задержанной к аналогичным преступлениям.По месту жительства у подозреваемой изъяли несколько банковских карт, сотовых телефонов, сим-карт и деньги.