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В Бурятии сбили пенсионерку и пьяного парня

В Бурятии сбили пенсионерку и пьяного парня
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Наезды произошли в Улан-Удэ и в районе

Накануне в Бурятии зафиксировано два наезда на пешеходов, сообщили в республиканском УГИБДД.

В 11 часов в Улан-Удэ 34-летний водитель автомобиля «Тойота Карина», на улице Шумяцкого сбил 74-летнюю пенсионерку. Наезд произошёл вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП пожилая женщина получила травмы различной степени тяжести. 


В Бичурском районе около 20 часов вечера 47-летний водитель автомобиля «Тойота Надя» совершил наезд на автодороге «Мухоршибирь - Бичура - Кяхта», в пяти километрах от села Бичура. Под колёсами машины оказался молодой человек 2002 года рождения.

Парень с травмами был госпитализирован в медицинское учреждение.

- По предварительным данным, пешеход находился на проезжей части в состоянии опьянения, - уточнили в УГИБДД по Бурятии. – На одежде молодого человека отсутствовали светоотражающие элементы.

За восемь месяцев текущего года на дорогах Бурятии зарегистрировано 153 наезда на пешеходов. За нарушение ПДД к административной ответственности привлечен 2321 пешеход. При этом с начала сентября уже зафиксировано 25 наездов на пешеходов. 
ДТП
 
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