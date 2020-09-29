В Бурятии сбили пенсионерку и пьяного парня





Накануне в Бурятии зафиксировано два наезда на пешеходов, сообщили в республиканском УГИБДД.В 11 часов в Улан-Удэ 34-летний водитель автомобиля «Тойота Карина», на улице Шумяцкого сбил 74-летнюю пенсионерку. Наезд произошёл вне зоны пешеходного перехода.В результате ДТП пожилая женщина получила травмы различной степени тяжести.В Бичурском районе около 20 часов вечера 47-летний водитель автомобиля «Тойота Надя» совершил наезд на автодороге «Мухоршибирь - Бичура - Кяхта», в пяти километрах от села Бичура. Под колёсами машины оказался молодой человек 2002 года рождения.Парень с травмами был госпитализирован в медицинское учреждение.- По предварительным данным, пешеход находился на проезжей части в состоянии опьянения, - уточнили в УГИБДД по Бурятии. – На одежде молодого человека отсутствовали светоотражающие элементы.За восемь месяцев текущего года на дорогах Бурятии зарегистрировано 153 наезда на пешеходов. За нарушение ПДД к административной ответственности привлечен 2321 пешеход. При этом с начала сентября уже зафиксировано 25 наездов на пешеходов.