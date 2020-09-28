В Забайкалье преподавателя института задержали за взятку

За 200 тысяч преподаватель был готов написать дипломные работы и отзывы на них



В отношении преподавателя Забайкальского института железнодорожного транспорта ИрГУПС возбуждены уголовные дела по двум эпизодам получения взятки.



По версии следствия, преподаватель получил от студентов взяток на общую сумму 200 тысяч рублей за подготовку за них выпускных квалификационных работ и даче положительного отзыва на них.



Преподавателя задержали и заключили под стражу.



За ходом расследования уголовных дел Читинский транспортный прокурор установил надзор, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

