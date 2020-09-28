В Улан-Удэ девочка во время селфи сняла развратника

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Эксгибиционист орудовал в парке



В Улан-Удэ разыскивают эксгибициониста.



По данным следствия, 6 июля около 11 часов 12-летняя девочка гуляла по парку Железнодорожников в Улан-Удэ. На детской площадки, которая утром была безлюдной, девочка стала фотографировать себя на мобильный телефон. Затем, разглядывая получившиеся фотографии, девочка на них на заднем плане увидела обнажённого мужчину. Она быстро обернулась.



Раздетый незнакомец стал приближаться, демонстрируя половые органы. Напуганная девочка убежала.



Следователи возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия».



Изображение мужчины, запечатлённое на фотокамеру телефона девочки, специалисты обработали для его идентификации.



Приметы подозреваемого: мужчина европеоидной расы, волосы короткие с залысиной, рост 175-178 см, на вид 30-35 лет, коренастый, худощавый.



Всех, кому известна личность подозреваемого мужчины или сведения о его местонахождении, просят позвонить в правоохранительные органы по телефонам: 102 (полиция), 8 (3012) 55-28-30 (следственный отдел по Железнодорожному району).

