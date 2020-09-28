В квартиру пенсионера в Ангарске ворвался преступник с пистолетом

Полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на пожилого мужчину



Накануне в дежурную часть полиции Ангарска поступило заявление от 64-летнего местного жителя. В его квартиру ворвался неизвестный и, угрожая пистолетом, потребовал отдать деньги и другие ценности.



Мужчина выполнил требования и отдал все имевшиеся в квартире деньги и ценности.



Большую роль в поиске преступника сыграли камеры видеонаблюдения, установленные жителями на своих домах. В результате 35-летний житель микрорайона Китой, ранее неоднократно судимый, в том числе и за имущественные преступления, вскоре был задержан сотрудниками уголовного розыска.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», наказание которой предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

