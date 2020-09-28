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Жительница Бурятии убила мужа после его переписки с женщиной

Жительница Бурятии убила мужа после его переписки с женщиной
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Показания женщины о самообороне тщательно проверяют следователи

Вечером 26 сентября в городе Кяхта в госпиталь был доставлен 39-летний местный житель с колото-резаным ранением грудной клетки. Через некоторое время, несмотря на усилия врачей, мужчина скончался.

В убийстве призналась 34-летняя супруга покойного мужчины. На допросе она дала показания об обстоятельствах происшествия, которые в настоящее время проверяются, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, вечером 26 сентября женщина на работе отмечала день рождения коллеги, после чего вернулась домой и продолжила употреблять алкоголь с мужем. Во время застолья она вспомнила, что накануне увидела в телефоне супруга переписку с другой женщиной и начала выяснять отношения.

Перепалка переросла в семейный скандал, в ходе которого, как рассказала женщина, супруг стал избивать её. Тогда она схватила кухонный нож и нанесла им один удар мужу в область плеча вблизи грудной клетки. После этого вышла из квартиры и обратилась к соседям, которые вызвали скорую помощь. Мужчина госпитализировали, однако вскоре от полученных ранений он скончался.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего».

В настоящее время устанавливается полная картина преступления. В ходе предварительного следствия показания женщины будут детально проверены, её действиям будет дана окончательная правовая оценка с учётом конкретных данных о пределах необходимой обороны.

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