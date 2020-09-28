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В Чите заболеваемость COVID-19 превысила уровень августа в 3,5 раза

В Чите заболеваемость COVID-19 превысила уровень августа в 3,5 раза
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Темпы прироста остаются на высоком уровне

Ежесуточный и еженедельный темпы прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Забайкальском края остаются на высоком уровне. Об этом 28 сентября сообщила главный санитарный врач региона Светлана Лапа.

- Темп прироста за сутки – 1,3%, средний темп прироста за последние семь дней - 1,4%. Число зарегистрированных случаев меньше максимального уровня недели с 8 по 14 июня только на 16 случаев. За последнюю неделю 54,2% случаев заболевания приходится именно на краевую столицу. По Чите заболеваемость в сентябре превысила уровень августа уже в 3,5 раза, - сказала глава регионального управления Роспотребнадзора.

Также Светлана Лапа отметила, что наибольшее число случаев заболеваний регистрировано в пяти районах: Петровск-Забайкальском, Агинском, Читинском, Улетовском, Дульдургинском, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Кроме того, действующими остаются очаги в 34 школах, 12 дошкольных образовательных учреждениях, четырёх ссузах, в одном вузе.

Первый вице-премьер краевого правительства Андрей Кефер отметил, что ситуация в крае остаётся тревожной, на 30 сентября запланировано очередное заседание регионального оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса.

По данным на 28 сентября, в Забайкальском крае число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 6181. Из них 4867 человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Общее количество летальных случаев – 68.

В Забайкалье сохраняются строгий масочный режим, а также продолжает действовать режим самоизоляции для пожилых людей. Важно придерживаться «социальной дистанции».

На прошлой неделе губернатор Забайкальского края Александр Осипов обратился к населению с призывом не терять бдительность.

- Важно продолжать соблюдение всех санитарных норм и правил. Мы видим, что ситуация остаётся тревожной. Никому не хочется возвращаться к тому, что мы уже пережили весной – введение ограничительных мероприятий, прекращение работы кафе, кинотеатров и т.д., - обозначил губернатор.

коронавирус
 
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