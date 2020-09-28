Они решили искупаться в холодной воде
23 сентября в районе Селиванихи в Иркутске на берегу реки Иркут отдыхала компания. 32-летний мужчина решил искупаться. Отплыв от берега на 20 метров, он скрылся под водой и утонул.
Река характеризуется быстрым течением и резким перепадом глубины. В месте, где утонул иркутянин, она составляла более четырёх метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
25 сентября на реке Ие в городе Тулун утонул 23-летний житель Братска, который, по словам очевидцев, нырнул в реку и больше не показывался на поверхности. В месте происшествия глубина водоема – пять метров.
- На сегодняшний день температура воды в водоёмах Иркутской области не превышает 5 градусов. Этот фактор негативно сказывается на состоянии здоровья стихийных купальщиков, поскольку холодная вода провоцирует спазм сосудов, судороги, потерю сознания при длительном в ней пребывании. Нет сомнений в том, что физиологическая реакция на погружение в холодную воду опасна и является одной из причин утопления, - отметил начальник областного Центра ГИМС Александр Козлов.
В Иркутской области утонули два человека
Происшествия, Фото:
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