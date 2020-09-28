В Иркутске девушка регистрировала иностранцев за 500 рублей

За год она прописала в своей квартире 19 человек



В Иркутске 20-летняя уроженка Ставропольского края с сентября 2019 по сентябрь текущего года зарегистрировала в своей квартире 19 граждан из Узбекистана, Киргизстана и Таджикистана. Фактически в доме иностранцы не проживали. За свои услуги она получала 500 рублей за каждого прописанного человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



Обвиняемая нигде не работает и ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступление, а также кражи.



На девушку возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в России». Ей грозит до трёх лет колонии.



