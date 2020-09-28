В Улан-Удэ пьяный парень отрывал бампера у машин





28-летний улан-удэнец находился в гараже, неподалёку стоял его автомобиль. Когда владелец отвлёкся, неизвестный снял с машины бампер стоимостью 10 тысяч рублей. Всё произошло ночью 24 сентября в гаражном кооперативе по улице Ключевская, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.На место происшествия приехали оперативники с инспектором-кинологом Антоном Кузнецовым. Он пустил служебно-розыскную собаку Макса по запаховому следу.Пройдя почти сотню метров в темноте, пёс обнаружил в кустах украденный бампер. В этот момент от оперативного дежурного поступило ещё одно сообщение: несколько минут назад с иномарки неподалеку неизвестный также украл бампер.Полицейский с собакой направились к месту второго преступления. Во дворе старший лейтенант полиции Кузнецов увидел мужчину бампером в руках и задержал его.Предварительно установлено, что 20-летний ранее не судимый горожанин, находясь в алкогольном опьянении, украл бампер от иномарки. Молодой человек планировал поставить его на свой автомобиль. Однако поняв, что украденное по комплектации не подходит к его автомобилю, он выбросил бампер и пошёл искать схожий по характеристикам автомобиль. Увидев стоящий автомобиль той же марки, что и его машина, молодой человек снял бампер и направился домой.По фактам краж возбуждены уголовные дела по статье «Кража», которые будут объединены в одно производство. Следствие продолжается.