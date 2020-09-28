Пожар произошёл в 115 микрорайоне
В пятом часу вечера в субботу, 26 сентября произошёл пожар в многоквартирном доме в 115 микрорайоне Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
К моменту прибытия пожарных из квартиры на четвёртом этаже шёл дым. Пожарные спасли из горящей квартиры 47-летнюю женщину. Она отравилась продуктами горения.
За четыре минуты возгорание в помещении было ликвидировано. Огонь повредил диван и личные вещи.
Предположительной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов. Отметим, сейчас жители сотых кварталов вынуждены вовсю пользоваться обогревателями, так как до сих пор не получили тепла и горячей воды.
Также в субботу днём на телефон пожарно-спасательной службы от очевидцев поступило сообщение о возгорании по улице Терешковой. Как выяснилось, горел мусор на балконе третьего этажа. Пожарные оперативно потушили огонь. Предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнём при курении.
Сотрудники пожарно-спасательной части № 3 также выезжали в субботу на пожар, произошедший в частном доме в Октябрьском районе. Две минуты потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать возгорание. Огонь повредил утеплитель чердачного перекрытия.
В Улан-Удэ из горящей квартиры спасли женщину
Происшествия, Фото:
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