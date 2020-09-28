В Иркутской области подтопило приусадебные участки





По информации ГУ МЧС по Иркутской области





Обильные дожди 25-26 сентября в Иркутской области привели к подъёму уровня воды в реке Кадуй. 27 сентября в посёлке Усть-Кадуй Нижнеудинского района подтопило три приусадебных участков. Угрозы подтопления жилым домам нет, так как они расположены на возвышенности. В случае ухудшения гидрологической обстановки возможно подтопление девяти участков с девятью жилыми домами, в которых проживает 33 человека, в том числе 10 детей.В район направлены сотрудники Центра государственной инспекции по маломерным судам на моторной лодке, а также спасатели Западного поисково-спасательного отряда областной пожарно-спасательной службы с двумя плавсредствами.В посёлке Усть-Кадуй приведен в готовность пункт временного размещения на 50 мест, на случай эвакуации населения готово три единицы техники. Всего в посёлке находится 32 жилых дома, в которых проживают 80 человек.Проводится мониторинг уровня воды. По состоянию на 7 часов утра, он снизился на 15 сантиметров. По информации синоптиков, в западных районах осадки прекратились, на ближайшие трое суток не прогнозируются. В связи с этим ожидается стабилизация паводковой обстановки.