В Иркутской области задержан сын бывшего губернатора

Депутат заксобрания региона Андрей Левченко привлечён к уголовной ответственности



28 сентября депутат законодательного собрания Иркутской области и сын бывшего губернатора Андрей Левченко задержан по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере. Причастность к преступлению была установлена главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России.



В феврале 2019 года в следственном комитете Российской Федерации было возбуждено уголовное дело о хищении путем мошенничества денежных средств фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, совершённом в особо крупном размере. В рамках этого дела уже предъявлено обвинение директору ООО «Звезда» Олегу Хамуляку. В ходе расследования также установлена причастность к совершению преступления Андрея Левченко.



Следствием установлено, что Олег Хамуляк вместе с иными лицами в октябре 2017 года предоставили в адрес министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области заведомо подложные документы к заявкам на участие в предварительном отборе подрядных организаций на выполнение работ по ремонту и замене лифтового оборудования, ремонту лифтовых шахт. Затем Хамуляк совместно с Левченко заключил с зарубежной компанией договор на поставку в город Иркутск лифтового оборудования на общую сумму более 167 миллионов рублей, который предоставил в фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области для получения аванса согласно заключённым договорам. После этого Хамуляк и Левченко создали в качестве прокладки ещё одну компанию, с помощью которой стоимость ремонтных работ была необоснованно увеличена уже до суммы более 319 миллионов рублей. В дальнейшем в фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области регулярно предоставлялись отчётные документы, содержащие заведомо завышенную стоимость лифтового и прочего оборудования, а также ремонтных работ.



В результате противоправных действий Хамуляка и Левченко Иркутской области причинён ущерб в особо крупном размере более чем на 185 миллионов рублей.



- Сегодня Андрей Левченко задержан по подозрению в совершении указанного преступления. По месту его жительства и работы, а также у его отца – бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко проведены обыски, – сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.



