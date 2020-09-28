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В Улан-Удэ покупатель украл новые кроссовки, подложив старые

В Улан-Удэ покупатель украл новые кроссовки, подложив старые
Происшествия,  Фото:ориентировка МВД по Бурятии
Полицейские разыскивают похитителя кроссовок из магазина

Полиция Улан-Удэ разыскивает мужчину, который вечером 12 августа в магазине спортивных товаров на улице Жердева украл мужские кроссовки черного цвета. Вместо них он положил в коробку свою старую обувь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



В совершении преступления подозревается мужчина европейской внешности, на вид 30-35 лет, рост 180 см, среднего телосложения. Был одет в куртку чёрно-синего цвета, бордовую футболку с рисунком, синие джинсы.

При наличии какой-либо информации о личности разыскиваемого или его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(3012)43-02-02, 8-983-538-60-43 или 102 (112).

кража
 
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