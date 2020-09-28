В Иркутской области перевернулся лесовоз

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В салоне было двое мужчин



В Усть-Кутском районе Иркутской области утром 27 сентября произошло ДТП с лесовозом.



Водитель большегруза не справился с управлением и лесовоз съехал с проезжей части, где в дальнейшем опрокинулся, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



В салоне находилось двое мужчин 33 и 34 лет. По предварительной информации, они не пострадали.

