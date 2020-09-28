В салоне было двое мужчин
В Усть-Кутском районе Иркутской области утром 27 сентября произошло ДТП с лесовозом.
Водитель большегруза не справился с управлением и лесовоз съехал с проезжей части, где в дальнейшем опрокинулся, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В салоне находилось двое мужчин 33 и 34 лет. По предварительной информации, они не пострадали.
В Иркутской области перевернулся лесовоз
Происшествия, Фото:
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