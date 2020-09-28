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В Бурятии добровольцы сами справились с огнём

В Бурятии добровольцы сами справились с огнём
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На участке загорелась неэксплуатируемая стайка

Вчера ночью, 27 сентября в селе Озёрное Еравнинского района Бурятии загорелась неэксплуатируемая стайка. Из-за значительного удаления ближайшей пожарной части первой на тушение пожара прибыла добровольная пожарная команда.

На момент их прибытия строение было охвачено огнём, существовала угроза перехода огня на баню. До приезда основных сил пожарной охраны добровольцы боролись с огнём и не допустили его перехода на другие надворные постройки.

Стайка была уничтожена огнём полностью. Причина пожара устанавливается, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС. 

Как сообщал «Байкал-Daily», добровольные пожарные оказывают огромную поддержку Государственной противопожарной службе. Они обеспечивают противопожарное прикрытие более половины отдалённых населенных пунктов Бурятии. По данным на июль, в рядах добровольных пожарных Бурятии было зарегистрировано около двух тысяч человек.
пожар
 
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