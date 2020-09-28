В Иркутске области раскрыли изнасилование и убийство 14-летней давности

Двое мужчин изнасиловали и убили девушку



В Нижнеилимском районе Иркутской области следователи предъявили обвинение в убийстве и групповом изнасиловании 32-летнему мужчине. Преступление раскрыли 14 лет спустя.



По версии следствия, в июне 2006 года в городе Железногорск-Илимский двое молодых людей распивали спиртное в летнем кафе с малознакомой девушкой. Спустя некоторое время они вышли прогуляться, и тогда мужчины решили изнасиловать новую знакомую.



После изнасилования один из нападавших нанёс стеклянной бутылкой множественные удары по телу девушки. Она скончалась на месте преступления.



Сотрудникам полиции удалось выйти на след одного из подозреваемых спустя 14 лет. Недавно мужчина, совершивший убийство девушки был задержан в другом регионе и этапирован в Иркутскую область.



- Следователями СК России совместно со следователями-криминалистами с участием обвиняемого проведены необходимые следственные действия, в числе которых проверка показаний на месте преступления. Там мужчина подробно рассказал о произошедших тогда событиях, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.



Нижнеилимский районный суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

