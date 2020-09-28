Пропавший в Бурятии рыбак найден мёртвым

Ранее нашли его порванную лодку
Как сообщал «Байкал-Daily», 25 сентября спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы начали поиски рыбака на реке Темник Селенгинского района. Мужчина уехал рыбачить и в назначенное время не вернулся.
На следующий день были найдены порванная резиновая лодка и вещи рыбака.
Вчера утром, примерно в трёх километрах от места нахождения лодки, спасатели нашли тело мужчины. Оно передано сотрудникам МВД, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
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Происшествия, Фото:
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