Его искали неделю
В Кабанском районе Бурятии спасатели приостановили поиски 47-летнего мужчина. 21 сентября он ушёл в лес за дикоросами в районе города Бабушкин, но в назначенное время не вернулся.
Поиски мужчины начали спасатели Посольского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда. Позже на помощь приехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.
Как сообщал «Байкал-Daily», по одной из версий, пропавший мужчина мог утонуть в реке Мишиха.
- За прошедшие сутки спасатели обследовали 10 км леса. Всего было обследовано 42 км, поиск результатов не дал, - пояснили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии приостановили поиски пропавшего сборщика дикоросов
Происшествия, Фото:
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