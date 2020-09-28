Адвокат осуждённого пытался обжаловать приговор
Житель Бурятии напал на мужчину и обезобразил его лицо ножом. За это он был осуждён к реальному лишению свободы.
Защитник осуждённого подал апелляционную жалобу в Верховный суд Бурятии, прося освобождения мужчины из колонии. Адвокат заявил о том, что по делу не проводилась судебно-психиатрическая экспертиза, хотя до приговора его подзащитный неоднократно обращался за психиатрической помощью. Кроме того, на свободе, нападавший может возместить причинённый потерпевшему ущерб в кратчайшие сроки, поскольку будет работать, указывал адвокат.
- Вопреки доводам жалобы, суд апелляционной инстанции посчитал, что сомнений во вменяемости осуждённого или его способности самостоятельно защищать свои права и интересы при производстве по делу не имеется. На учётах в республиканском наркологическом диспансере и психоневрологическом диспансере он не состоит, в ходе суда не высказывал жалоб относительно состояния своего здоровья, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.
В итоге апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения.
Житель Бурятии обезобразил лицо мужчины
Происшествия, Фото:
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