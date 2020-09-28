Житель Бурятии обезобразил лицо мужчины

Адвокат осуждённого пытался обжаловать приговор



Житель Бурятии напал на мужчину и обезобразил его лицо ножом. За это он был осуждён к реальному лишению свободы.



Защитник осуждённого подал апелляционную жалобу в Верховный суд Бурятии, прося освобождения мужчины из колонии. Адвокат заявил о том, что по делу не проводилась судебно-психиатрическая экспертиза, хотя до приговора его подзащитный неоднократно обращался за психиатрической помощью. Кроме того, на свободе, нападавший может возместить причинённый потерпевшему ущерб в кратчайшие сроки, поскольку будет работать, указывал адвокат.



- Вопреки доводам жалобы, суд апелляционной инстанции посчитал, что сомнений во вменяемости осуждённого или его способности самостоятельно защищать свои права и интересы при производстве по делу не имеется. На учётах в республиканском наркологическом диспансере и психоневрологическом диспансере он не состоит, в ходе суда не высказывал жалоб относительно состояния своего здоровья, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.



В итоге апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения.

