Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт
Коллегия присяжных заседателей 22 сентября вынесла обвинительный вердикт в отношении жителя Северо-Байкальского района Бурятии. Он признан виновным в разбойном нападении, убийстве пенсионерки и умышленном уничтожении чужого имущества, сообщили сегодня в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Желая помочь брату, находящемуся в местах лишения свободы, вернуть карточный долг, мужчина решил напасть на хозяйку магазина в посёлке Новый Уоян.
Для этого он в июле 2019 года под видом покупателя он вошёл в магазин и, воспользовавшись отсутствием посторонних, и убил 73-летнюю предпринимательницу, когда та повернулась к нему спиной. Он взял с прилавка стеклянную банку с компотом, приблизился и с силой нанёс ею удар по затылку своей жертвы.
Мужчина украл 88 тысяч рублей. Желая скрыть содеянное, преступник поджёг магазин.
Присяжные заседатели признали преступника не заслуживающим снисхождения.
За совершенные преступления законом предусмотрено наказание от 8 лет до пожизненного лишения свободы.
Окончательное наказание виновному определит суд.
Житель Бурятии расправился со старушкой ради карточного долга брата
Происшествия, Фото:
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