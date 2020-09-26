Улан-удэнец устроил засаду на похитителя ворот

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Улан-удэнец сам поймал вора и сдал полиции



18-летний улан-удэнец ночью 20 сентября срезал с петель и украл металлические ворота гаража в гаражном кооперативе. Украденное он унёс к живущему неподалеку другу. Утром в ограде дома приятеля ворота вор распилил и затем сдал на металлолом. Ущерб составил 20 тысяч рублей.



Спустя несколько дней парень решил вновь поживиться в гаражном массиве и снять металлическую окантовку ворот с соседнего гаража, но был задержан. Засаду на вора вместе с товарищем устроил владелец украденных гаражных ворот. Его версия о том, что преступник вернётся в кооператив за металлом, нашла подтверждение. После чего мужчина передал задержанного в полицию и заявил о краже.



Молодой человек признался в содеянном. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался, обучается в техникуме.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



